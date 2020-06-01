Camiyi boş gören kırlangıçlar duvara yuva yaptı Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında caminin sessizliğini fırsat bilen kırlangıçlar duvara çamurdan yuva yaptı.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında caminin sessizliğini fırsat bilen kırlangıçlar duvara çamurdan yuva yaptı.

Kuşların Konak mezrasında köy köprüsü ile camisinin saçak altına çamur ve kilden çanak şeklinde yaptığı yuva ilgi gördü.

Vatandaşlardan Sabri Temiz, yaptığı açıklamada, kuşların genellikle köyün köprüsünün altına yuva yaptığını belirterek, bu yıl caminin Kovid-19 tedbirlerinden dolayı boş kalması nedeniyle kuşların orada yuva yaptığını söyledi.

Gagalarıyla su kenarından çamur getiren kuşların yuvalarını ortalama bir haftada tamamladığını dile getiren Temiz, bazen caminin karşısında oturup onların yuva yapma çalışmalarını izlediklerini aktardı.

Kaynak: AA