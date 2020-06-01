Camiyi boş gören kırlangıçlar duvara yuva yaptı
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Camiyi boş gören kırlangıçlar duvara yuva yaptı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında caminin sessizliğini fırsat bilen kırlangıçlar duvara çamurdan yuva yaptı.

Camiyi boş gören kırlangıçlar duvara yuva yaptı
01.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:16

Bingöl'ün Karlıova ilçesinin Hasanova köyüne bağlı Kilisek mezrasında caminin sessizliğini fırsat bilen kırlangıçlar duvara çamurdan yuva yaptı.

Kuşların Konak mezrasında köy köprüsü ile camisinin saçak altına çamur ve kilden çanak şeklinde yaptığı yuva ilgi gördü.

Vatandaşlardan Sabri Temiz, yaptığı açıklamada, kuşların genellikle köyün köprüsünün altına yuva yaptığını belirterek, bu yıl caminin Kovid-19 tedbirlerinden dolayı boş kalması nedeniyle kuşların orada yuva yaptığını söyledi.

Gagalarıyla su kenarından çamur getiren kuşların yuvalarını ortalama bir haftada tamamladığını dile getiren Temiz, bazen caminin karşısında oturup onların yuva yapma çalışmalarını izlediklerini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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