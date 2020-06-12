Camiye sığmayan cemaat yol kenarında namaz kıldı
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Camiye sığmayan cemaat yol kenarında namaz kıldı

Camiye sığmayan cemaat yol kenarında namaz kıldı Tokat'ta koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Cuma namazı kılan vatandaşlar caminin avlusuna sığmayınca yol kenarı ile kavşakta namaz kıldı.

12.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:30

Camiye sığmayan cemaat yol kenarında namaz kıldı

TOKAT - Tokat'ta koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Cuma namazı kılan vatandaşlar caminin avlusuna sığmayınca yol kenarı ile kavşakta namaz kıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Covid-19 önlemleri kapsamında camilerde toplu ibadet ve faaliyetlere açılması ile birlikte Tokat'ta 3. Cuma namazı kılındı. Kentte vatandaşlar belirlenen cami ve mescitlerde sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını eda etti. Behzat cami avlusunun küçük olması nedeniyle dışarıda namaz kılmak durumunda kalan vatandaşlar kavşak ve yol kenarlarında namaz kıldı. Kavşağın bir kısmındaki yol kapatılırken, polis ekipleri araçların geçişi sırasında güvenlik önlemi aldı. Maskelerini takarak sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlar namazlarını kıldı.

Mevlevihane bahçesinde Cuma namazı kılmak istiyorlar

Yolda namaz kılan vatandaşlardan bazıları cuma namazlarının Mevlevihane bahçesinde kılmak istediklerini söyledi. Behzat cami yanında bulunan Mevlevihane bahçesinin büyük ve Cuma namazına uygun olduğunu belirten vatandaşlar bu anlamda gerekli izinlerin verilmesini beklediklerini kaydetti.

Camiye sığmayan cemaat yol kenarında namaz kıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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