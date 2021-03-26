Son dakika haber: ADANA Camiye gitmek için TIR'dan indi, kendisini takip eden kişilerce bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika gündem haberi... Camiye gitmek için TIR'dan indi, kendisini takip eden kişilerce bıçaklanarak öldürüldüADANA'da namaz kılmak için TIR'ını yol kenarına park edip inen Hacı Ergül (35), kendisini takip eden kişiler tarafından sopalarla dövülüp bıçaklanarak öldürüldü.