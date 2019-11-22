22.11.2019 14:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:11

Camiye gitmek için evden çıkan yaşlı adam merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da dengesini kaybedip merdiven boşluğundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Babasını kanlar içerisinde gören oğlu ve kızı göz yaşlarına boğuldu.

Olay Osmangazi'ye bağlı Karaağaç Mahallesinde bulunan 2 katlı bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 2 . katta oturan Bilal Bulun (77), sabah camiiye gitmek isterken merdiven boşluğundan düşerek hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde markete gitmek için evden çıkan oğlu Ahmet Bulun babasını merdiven boşluğunda kanlar içerisinde görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bulun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Babalarını yerde gören çocukları göz yaşlarını tutamadı. 2. kattan düşüp hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA