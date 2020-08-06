Camiye gitmek için evden ayrıldı, geri dönmedi EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dün, öğle saatlerinde camiye gideceğini söyleyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Hasan Kılıç'ın (88) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde dün, öğle saatlerinde camiye gideceğini söyleyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Hasan Kılıç'ın (88) bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Keşan'da, İspat Cami Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Hasan Kılıç, dün öğle saatlerinde camiye gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı. Son olarak aynı mahallede bulunan Tahta Camii'nde öğle namazı kılan Kılıç'tan bir daha haber alınamadı. Kılıç'ın eve dönmemesi üzerine ailesi Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve Edirne İl AFAD Müdürlüğü ekipleri, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK) üyelerinin de katılımıyla Kılıç'ın son olarak görüldüğü cami çevresindeki metruk evler, boş arsalar ve inşaatlarda arama yaptı. Yapılan aramada Kılıç'ın izine rastlanmadı. Hasan Kılıç'ın ailesi de bastırdıkları broşürleri minibüs durakları ve iş yerlerinin camlarına astı.

İBADETE AÇILAN AYASOFYA CAMİİ'NE GİTMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Öte yandan Kılıç'ın bir süre önce çevresindekilere geçtiğimiz günlerde ibadete açılan İstanbul'daki Ayasofya Camii'ne gitmek istediğini söylediği kaydedildi. Polis, bunun üzerine Keşan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de araştırma yaptı. Kayıp Hasan Kılıç'ın bulunması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA