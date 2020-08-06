Camiye gitmek için evden ayrıldı, 33 saat sonra bulundu (2)
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Camiye gitmek için evden ayrıldı, 33 saat sonra bulundu (2)

33 SAAT SONRA BULUNDUEdirne'nin Keşan ilçesinde dün, öğle saatlerinde camiye gideceğini söyleyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Hasan Kılıç, kaybolduktan yaklaşık 33 saat sonra bulundu.

Camiye gitmek için evden ayrıldı, 33 saat sonra bulundu (2)
06.08.2020 22:51 | Son Güncelleme: 06.08.2020 22:55

33 SAAT SONRA BULUNDU

Edirne'nin Keşan ilçesinde dün, öğle saatlerinde camiye gideceğini söyleyerek evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Hasan Kılıç, kaybolduktan yaklaşık 33 saat sonra bulundu. Kayıp olarak aranan Kılıç'ı, bu akşam saat 21.30 sıralarında İspat Cami Mahallesinde ağılların bulunduğu bölgede gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık kontrolünden geçirilen Hasan Kılıç, daha sonra ailesine teslim edildi.


Kaynak: DHA

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