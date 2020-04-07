Camiye giren hırsızlar henüz parası ödenmemiş muslukları çaldı
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Berat Kandili, Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa

Camiye giren hırsızlar henüz parası ödenmemiş muslukları çaldı

Denizli'de hırsızlar bir caminin musluklarını çalarak kayıplara karıştı.

07.04.2020 17:05 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:06
Camiye giren hırsızlar henüz parası ödenmemiş muslukları çaldı

Denizli'de hırsızlar bir caminin musluklarını çalarak kayıplara karıştı. Çalınan muslukların ise henüz parasının bile ödenmediği ortaya çıktı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Hacıkaracalar Cami'nde meydana geldi. Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde toplu ibadet edilmesinin bir süreliğine kısıtlanmasını fırsat bilen hırsızlar camiye dadandı. Berat Kandili olmasına aldırış etmeyen hırsızlar, caminin avlusundaki lavabolardan 3 adet musluğu çaldı.

Hacıkaracalar Camisi'nde daha önce de birçok kez hırsızlık olayı meydana geldiği öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde muslukların çalındığı ve takılan yeni muslukların da çalındığı öğrenilirken, ayrıca yeni alınan muslukların parasının ödenmediği ortaya çıktı.

"Cami hırsızların özellikle uğrak yeri oldu"

Camide daha önce de birçok kez hırsızlık olayının yaşandığını, hırsızların uğrak noktası haline geldiğini belirten Ali Tuğrul Karabağ isimli esnaf, "Daha önce de defalarca musluklar çalındı. Aşağı yukarı her ay musluklar çalınıyor desek yeridir, yalan olmaz. İki ay önce caminin yardım toplanan kasasını içeri girip çaldılar. Burada akşamları fazla insan olmuyor, fazla ışıklandırma da yok. Genelde de hep iş yeri olduğu için gündüzleri bir yoğunluk oluyor. Akşamları birkaç ev var insan yaşayan. O yüzden biraz ıssız kalıyor. Hırsızların da özellikle cami uğrak yeri oldu. Caminin tuvaletinin bekçisinin odasına kadar girip bozuk para bile çalındığı oldu son 5-6 ay içerisinde. Son zamanlarda özellikle hırsızlık vakası baya bir arttı" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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