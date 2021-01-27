Camiye giren 5 çocuk, ortalığı birbirine kattı
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Camiye giren 5 çocuk, ortalığı birbirine kattı

27.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:03
Camiye giren 5 çocuk, ortalığı birbirine kattı

ISPARTA'da camiye giren 13-14 yaşlarında 5 çocuk, içeride yangın tüpü sıkarak oyun oynadı.

ISPARTA'da camiye giren 13-14 yaşlarında 5 çocuk, içeride yangın tüpü sıkarak oyun oynadı. Avizelere ve elektronik eşyalara da zarar veren çocuklar daha sonra camiden ayrıldı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, 24 Ocak tarihinde Fatih Mahallesi'ndeki Hacı Bekir Çırak Cami'nde meydana geldi. 5 çocuk, girdikleri caminin içinde avizelere, elektronik eşyalara zarar verdi. Yangın tüpünü de caminin içine sıkan çocuklar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından camiye gelen görevliler, gördükleri manzara karşısında şok oldu. Görevlilerin ihbarı üzerine camiye gelen polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Isparta Müftülüğü yetkilileri, 5 çocuğun camiye verdiği toplam zararın yaklaşık 7 bin lira olduğunu belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinin polise teslim edildiği, ancak yaşları 13-14 arası olan 5 çocuktan ilk etapta şikayetçi olunmayacağı, ailelerinin tespit edilip zararın karşılanması için görüşüleceği öğrenildi. Isparta Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi camide temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan çocukların cami içinde yaptıkları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Camiye giren 5 çocuk, ortalığı birbirine kattı
Camiye giren 5 çocuk, ortalığı birbirine kattı
Camiye giren 5 çocuk, ortalığı birbirine kattı
Camiye giren 5 çocuk, ortalığı birbirine kattı
Camiye giren 5 çocuk, ortalığı birbirine kattı
Camiye giren 5 çocuk, ortalığı birbirine kattı
Camiye giren 5 çocuk, ortalığı birbirine kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

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