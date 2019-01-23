Camiye Giderken Bisikletten Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Samsun'da cuma namazını kılmak için camiye giderken bisikletten düşen yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Gülyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın (87) bisikleti ile cuma namazını kılmak için camiye giderken bisikletten düştü. Yaralanan yaşlı adam Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA