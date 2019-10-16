Camiye giderek namaza başlayan çocukları belediye ödüllendirdi

16.10.2019 13:56

Akşehir Gölçayır Mahallesi'nde geçtiğimiz sömestr tatilinde camiye giderek namaz kılmaya başlayan çocukları Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya akılı saat ve tabletle ödüllendirdi.

Göçayır Mahallesin'de imamlık yapan Yunus Topuz sömestr tatilinde çocukların dini bilgileri öğrenmeleri amacıyla bir kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını düzenli olarak camide kılan çocuklara puanlama sistemi ile ödüllendirme yapılacağını duyurdu.

14 çocuğun katıldığı kampanyanın ödülleri için de Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'dan destek sözü alan İmam Topuz, çocuklara ilmihal bilgilerinin yanı sıra namaz kılmayı öğretti.

Camiye devam ederek puanlama sistemiyle tablet bilgisayar ve akıllı saat almaya hak kazanan çocuklar için Gölçayır Camisi'nde tören düzenlendi.

Törende konuşan Başkan Akkaya, böyle güzel bir kampanya yaparak çocuklara dini bilgileri öğretip camide cemaatle birlikte namaz kılmalarını sağlayan İmam Yunus Topuz'u tebrik etti.

Çocukların milli ve dini değerlerini en iyi şekilde öğrenip ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine koşarak ilerleyeceğini ifade eden Başkan Akkaya, ülkemizin yeni yetişen nesiller sayesinde yıldızının parlamaya devam edeceğini söyledi.



Konuşmanın ardından etkinliğe katılan heyet tarafından Akşehir Belediyesi'nin hediyesi olarak 14 öğrenciye 7 tablet ve 7 akıllı saat dağıtıldı.

AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, Gölçayır Mahalle Muhtarı Şahabettin Türkoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA