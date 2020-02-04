Camiye geldiler, ödülleri kaptılar
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Camiye geldiler, ödülleri kaptılar

Aydın'da yarıyıl tatilinde başlatılan 'Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz' projesi tamamlandı.

04.02.2020 10:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:20
Camiye geldiler, ödülleri kaptılar

'da yarıyıl tatilinde başlatılan 'Camiye Koşuyoruz Namazla Buluşuyoruz' projesi tamamlandı.


Proje kapsamında 5 vakit namazı camide kılan, sure ve dualar ezberleyen çocuklara ödüller verildi. Aydın'ın ilçesine bağlı Ilıcabaşı Mahallesi'nde ödülllerini alan çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Düzenlenen ödül töreni sonrası konuşan Ilıcabaşı Mahalle Muhtarı Alim Tarım, "Camiye gelen öğrencilerimizden ve maddi manevi katkıda bulunan cemaatimize ve din görevlilerimize herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çocuklarımızda ikinci dönemde başarılar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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