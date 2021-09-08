Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı

Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı Cide'de Karamustafa Paşa Camisinin sadaka kutusu ile caminin temizliğinde görevli personelin cüzdanı çalındı.

Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı

KASTAMONU - Cide'de Karamustafa Paşa Camisinin sadaka kutusu ile caminin temizliğinde görevli personelin cüzdanı çalındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah namazı için Cide ilçe merkezine bağlı Karamustafa Paşa Camisine gelen görevliler, caminin sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine cami görevlileri, caminin sadaka kutusunun çalındığını belirterek Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, caminin güvenlik kamerasının çalışmadığını belirleyerek, olayla ilgili incelemelerde bulundu.

Ayrıca caminin temizliğinde görevli olduğu öğrenilen Hakan Kara isimli personelinde 10 gün önce cüzdanının çalındığı öğrenildi. Hakan Kara, cüzdanda 600 lira parasının bulunduğunu ve kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını kaydetti.

Sabah namazı için camiye geldiğini söyleyen Hakan Kara, "Camide sadaka kutusu yoktu. Bunun üzerine caminin hocasını aradım, durumu anlattım. Hocamızda polisleri arayıp ihbarda bulundu. Polisler camiye gelerek incelemelerde bulundu, kameralara baktılar." dedi.

Yaklaşık 10 gün öncede kendisinin 600 lira miktarında parasının çalındığını anlatan Hakan Kara, "Odada montum vardı, montun cebindeydi cüzdanım. Fakat geri döndüğümüzde cüzdanımı bulamadım. İçerisinde de 600 lira param vardı. Camide temizlik yapıyordum o sırada, geri geldiğimde cüzdanımda hiçbir şeyin olmadığını fark ettim" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci