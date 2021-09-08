Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı

İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci - Haberler | Yerel

Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı Cide'de Karamustafa Paşa Camisinin sadaka kutusu ile caminin temizliğinde görevli personelin cüzdanı çalındı.

Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı

KASTAMONU - Cide'de Karamustafa Paşa Camisinin sadaka kutusu ile caminin temizliğinde görevli personelin cüzdanı çalındı.

Edinilen bilgiye göre, sabah namazı için Cide ilçe merkezine bağlı Karamustafa Paşa Camisine gelen görevliler, caminin sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine cami görevlileri, caminin sadaka kutusunun çalındığını belirterek Cide İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, caminin güvenlik kamerasının çalışmadığını belirleyerek, olayla ilgili incelemelerde bulundu.

Ayrıca caminin temizliğinde görevli olduğu öğrenilen Hakan Kara isimli personelinde 10 gün önce cüzdanının çalındığı öğrenildi. Hakan Kara, cüzdanda 600 lira parasının bulunduğunu ve kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını kaydetti.

Sabah namazı için camiye geldiğini söyleyen Hakan Kara, "Camide sadaka kutusu yoktu. Bunun üzerine caminin hocasını aradım, durumu anlattım. Hocamızda polisleri arayıp ihbarda bulundu. Polisler camiye gelerek incelemelerde bulundu, kameralara baktılar." dedi.

Yaklaşık 10 gün öncede kendisinin 600 lira miktarında parasının çalındığını anlatan Hakan Kara, "Odada montum vardı, montun cebindeydi cüzdanım. Fakat geri döndüğümüzde cüzdanımı bulamadım. İçerisinde de 600 lira param vardı. Camide temizlik yapıyordum o sırada, geri geldiğimde cüzdanımda hiçbir şeyin olmadığını fark ettim" diye konuştu.

Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı
Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı
Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı
Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Yeşim Salkım Yıldız Tilbe Haluk Levent
Spor Marcao Şenol Güneş Ünal Karaman Mergim Berisha Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Camiye dadanan hırsız sadaka kutusu ve temizlik görevlisinin cüzdanını çaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 20:52:56. #1.14#

title