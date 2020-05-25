Camisiz minare, mahallenin sembolü oldu
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Camisiz minare, mahallenin sembolü oldu

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan camisiz minare, bölgenin sembolü haline geldi.

Camisiz minare, mahallenin sembolü oldu
25.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:04

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan camisiz minare, bölgenin sembolü haline geldi. Muhtar Suat Karakaya, 2000 yılında yıkılan caminin minaresine sağlam durduğu için dokunulmadığını söyledi.

İnegöl'e bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde, 1868'de yapılan Hasanpaşa Camii, yıllar geçtikçe tahrip olması sonucu 2000 yılında yıkıldı. Mahallelinin gösterdiği tepki nedeniyle ise minare yıkılmadı. Bir süre sonra aynı isimle başka cami, mahallenin farklı noktasına inşa edildi. Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Camisiz minare, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.Hasanpaşa Mahallesi'nin muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından oluşturulduğunu ve göç ile birlikte nüfus artışından dolayı bu camiyi yaptıklarını kaydetti. Muhtar Karakaya, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı; yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı mahallemize. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen, giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük saat konulmasını istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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