Camisiz minare ilçenin sembolü oldu Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, camisi yıkılmasına rağmen yerinde duran "yalnız minare" görenlerin ilgi odağı haline geldi.

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, camisi yıkılmasına rağmen yerinde duran "yalnız minare" görenlerin ilgi odağı haline geldi.

Çankaya Mahallesi'ne 1956 yılında yaptırılan Paşalar Camisi, 2015'te mahalleye yeni cami yapılması ve yol çalışması nedeniyle yıkıldı.

Caminin minaresi ise hem görsel olarak hem de kavşak noktası olması bakımından yıkılmadı. Bölgede camisiz minare olarak ünlenen yapı, ilçenin sembolü haline dönüştü.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken camisiz minare için Ortaköy Belediyesi restorasyon çalışması başlattı.

Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, minarenin hikayesinin 1956 yılında cami yapılmasıyla birlikte başladığını söyledi.

Kendisinden önceki belediye başkanının, yol çalışması kapsamında 2015 yılında camiyi yıktığını belirten Özdemir, "Caminin sadece minaresi kalmıştı. Biz de minaremizi yıkmadık. Bununla ilgili bir çalışma yapmaya karar verdik. İnşallah en kısa zamanda minaremizi restorasyona alıyoruz." dedi.

Özdemir, camisiz minarenin, ilçe halkının sembolü haline geldiğini ve artık minarenin Ortaköy ile birlikte anıldığını ifade etti.

"Görünce çok şaşırıyorlar"

Minarenin restorasyon çalışmalarının ardından daha da güzel bir hal alacağını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Işıklandırması ve çevre düzenlemesiyle çok güzel bir yapı haline gelecek. İlçemizin güzelliğine güzellik katacak bir yapı olacak. Minaremiz son yıllarda çok ünlendi. Çok sayıda vatandaşımız ilçemize gelerek minaremizi ziyaret ediyor. Vatandaşlarımız 'camisiz minare olur mu' diyor. Bizler de 'gelin Ortaköy'de var' diyoruz. Görünce çok şaşırıyorlar. Buraya gelen vatandaşlarımız çok sayıda fotoğraf çektiriyor. Bize çok soru soruyorlar, biz de caminin başından geçen süreci anlatıyoruz. Özellikle geçen yıl çok sayıda vatandaşımız minareyi ziyarete geldi. Biz de belediye olarak minaremize bir el atma kararı aldık. Minaremizle ilgili restorasyon çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesinde minarenin çevresinin hiç boş kalmadığını, vatandaşların oturup dinlendiğini ve sohbet ettiğini anımsatan Özdemir, salgının sürecinin bitmesinin ardından yeniden eski günlere dönüleceği ümidini taşıdığını dile getirdi.

İlçe sakinlerinden Dilara Çiftçi ise camisiz minarenin, Ortaköy'ün simgesi haline dönüştüğünü vurguladı.

Arkadaşlarıyla burada buluştuklarını aktaran Çiftçi, "Artık bir yerde buluşacağımız zaman 'camisiz minare' diyoruz. Zaten herkes biliyor. Sosyal medyadan falan görüp gelen çok sayıda vatandaş var. Gelip buraya ziyaret ediyorlar, fotoğraflarını çekiyorlar. Yakın zamanda restorasyon çalışmaları da yapılacak. Bu çalışmanın ardından daha güzel bir hale gelecek. İnşallah Ortaköy için turistik bir alan olacak burası." diye konuştu.

Kaynak: AA