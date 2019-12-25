Camisiz minare 82 yıldır zamana direniyor

25.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:04

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 17'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve ayakta kalan camisiz minare, 82 yıldır zamana yalnız direniyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü belgelerinde yer alan bilgiye göre, Müderris Mahallesi'nde 17'nci yüzyılda inşa edildiği tahmin edilen Tabaklar Camisi, bakımsızlık nedeniyle 1937'de yıkıldı.

Caminin yıkılmasının ardından ayakta kalan minaresinin de yıkılmasının gündeme gelmesi üzerine ilçede görev yapan Dadaylı Necmi Bey isimli ziraat memuru, üzerindeki işlemelerden 17'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen minareyi 12 liraya satın aldı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğüne 1998 yılında mahkeme kararıyla tahsisi yapılan minare, bugüne ulaştı. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen hala ayakta kalan ve zamana karşı tek başına direnen minare, görenlerin ilgisini çekiyor.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü, minarenin restorasyon çalışmalarını yürütüyor.

Müderris Mahallesi Muhtarı Murat Tulum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede Tabaklar Camisi'nin kullanıldığını hatırlayan kimsenin bulunmadığını söyledi.

Eski kitaplardan, caminin 17'nci yüzyılda yapıldığını okuduğunu anlatan Tulum, "Çocukluğumuzda minareye çıkardık ama şimdi çıkılmıyor. Artık turizme yönelik bir şeyler yapmamız lazım. Minareyi zaman zaman görmeye gelenler oluyor. Burada camisiz bir minarenin olduğunu gündeme getirmek istiyoruz." dedi.

Mahalle sakinlerinden Bahattin Ersöz de çocukluğunda caminin kalıntılarını gördüklerini belirterek, "Caminin Hacı Pir isimli bir kişi tarafından yaptırıldığı rivayet ediliyor. Minarenin tapusunun Necmi Bey isimli bir kişinin üzerine olduğu konuşuluyor. Bu tür yapıların tarihimiz açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Mahallede yaşayan Veli Ersöz de geçmişte minarenin yıkılmaması için mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sağlamlaştırma çalışması yaptıklarını söyledi.

Kaynak: AA