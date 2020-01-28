: Caminin yardım paralarının bulunduğu çelik kasayı çalan zanlılar tutuklandı

28.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:20

Kayseri'de, camide içerisinde yardım paralarının bulunduğu çelik kasayı çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Gülük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde bulunan Karakörkçü Camisi'ndeki imam odasından, içinde 1300 lira yardım parası olan çelik kasanın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, pencere demirlerini kırarak içeri giren ve imam odasındaki çelik kasayı dışarıda bekleyen bir araca yükleyip kaçan şüphelilerin Doğan D. (20), Yıldırım T. (39) ve Erdal Ç. (19) olduğunu tespit etti.

Kent merkezindeki bazı adreslere düzenlenen operasyonda zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu