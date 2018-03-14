Caminin Yardım Kutusu Çalındı
Samsun’un Bafra ilçesinde camide bulunan yardım kutusu çalındı.
Samsun'un Bafra ilçesinde camide bulunan yardım kutusu çalındı.
Mevlana Mahallesi Esentepe Camisi'nde bulunan yardım kutusunun yerinde olmadığını gören cami görevlileri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri caminin kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarından A.D.'nin (15) kimliğini tespit eden ekipler şahsı Mevlana Mahallesi'ndeki evinde camiden çaldığı yardım kutusuyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çocuğun, yardım kutusunda bulunan bozuk paraları harcadığı belirlendi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
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