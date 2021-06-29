Caminin tuvaletinde tartıştığı kişiyi 11 yerinden bıçakladı

Samsun'da bir kişi caminin tuvaletinde tartıştığı kişiyi bir anlık öfke ile 11 yerinden bıçaklayarak ağır yaralarken, gözaltına alınan bıçaklı saldırgan adliyeye sevk edildi.