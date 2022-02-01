CAMİNİN SUNDURMASI ÇÖKTÜ, NAMAZDAN ÇIKAN 5 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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CAMİNİN SUNDURMASI ÇÖKTÜ, NAMAZDAN ÇIKAN 5 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BOLU'nun Göynük ilçesinde Aksungur Camii'nde namaz çıkışında sundurma, üzerinde biriken karlar nedeniyle çöktü, 5 kişi yaralandı.

GÖYNÜK, BOLU (DHA) - BOLU'nun Göynük ilçesinde Aksungur Camii'nde namaz çıkışında sundurma, üzerinde biriken karlar nedeniyle çöktü, 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, ikindi namazı sonrası Göynük ilçesinde bulunan Aksungur Camii'nde meydana geldi. Caminin girişinde bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki sundurma, üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayarak çöktü. Sundurmanın altında kalan cemaatten 5 kişi, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

CAMİNİN SUNDURMASI ÇÖKTÜ, NAMAZDAN ÇIKAN 5 KİŞİ YARALANDI

CAMİNİN SUNDURMASI ÇÖKTÜ, NAMAZDAN ÇIKAN 5 KİŞİ YARALANDI

CAMİNİN SUNDURMASI ÇÖKTÜ, NAMAZDAN ÇIKAN 5 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Göynük, Namaz, Güncel, Haber

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