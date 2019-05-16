Caminin Sosyal Tesisini Soyan Kameradaki Şüpheli Yakalandı
GAZİANTEP'te, camiye ait sosyal tesise girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli, yakalandı.
GAZİANTEP'te, camiye ait sosyal tesise girerek hırsızlık yapan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli, yakalandı.
Merkez Şehitkamil ilçesinde bulunan caminin sosyal tesisinde yaşanan hırsızlık olayının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin H.G. olduğunu belirledi. Evinde gözaltına alınan H.G., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
- Gaziantep
Kaynak: DHA