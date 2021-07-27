Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı
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Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı Kocaeli'nin Derince ilçesinde girdikleri camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde girdikleri camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan caminin girişinde bulunan sadaka kutusundaki paraların çalındığını gören cami imamı, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde, sadaka kutusundaki paraların M.G. ve B.G. isimli şahısların çaldığı tespit edildi. Ekipler tarafından adreslerine düzenlenen operasyonda şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar Derince İlçe emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan şahısların, sadaka kutusundaki paraları çalma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saniye saniye kameraya yansıyan olayda, şahısların içeri girdikten sonra sadaka kutusunun kapağını açtığı görülüyor. Şahıslar sadaka kutusundaki paraları aldıktan sonra camiden dışarı çıkıyor.

Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı
Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı
Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı
Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı
Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı
Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı
Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı
Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı
Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören

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Camideki sadaka kutusundaki paraları çalan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı - Haberler
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