CAMİNİN KLİMA MOTORUNU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

KAYSERİ'de caminin klima motorunu çalan hırsız Hasan S. (32), cami cemaatinin ihbarı sonrası polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Cami cemaatinden Kazım Yoldangeldi, Camimiz defalarca soyuldu. Hırsızlardan bıktık, usandık dedi. Olay, Melikgazi ilçesi Battalgazi Bulvarı Davudi Caminde meydana geldi. Hırsızlık için camiye gelen Hasan S., elinde bulunan pense ve maket bıçağıyla caminin klima motorunu söktü. Olayı gören cami cemaati durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, hırsızlık zanlısını klima motorunu taşırken suçüstü yakaladı. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. El konulan klima motoru ise, cami yetkililerine teslim edildi. Camilerinden sürekli hırsızlık yapıldığını söyleyen cami cemaatinden Kazım Yoldangeldi, Camimiz defalarca soyuldu. Biz hırsızlardan bıktık, usandık. Daha önce muslukları çaldılar, sonrasında demir pencere ve parmaklıkları çaldılar. Yaşlıyız, hırsızlara karşı birşey de yapamıyoruz diye konuştu.

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