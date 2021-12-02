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Caminin klima motorları ile avizelerini çaldılar

Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Haberler | Güncel
Caminin klima motorları ile avizelerini çaldılar

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için 2 yıldır ibadete kapalı olan Sanayi Camisi'ne giren hırsızlar, salon tipi klimaların motor ve kabloları ile avizelerini çaldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için 2 yıldır ibadete kapalı olan Sanayi Camisi'ne giren hırsızlar, salon tipi klimaların motor ve kabloları ile avizelerini çaldı.

Olay, dün gece Sanayi Mahallesi'ndeki Sanayi Camii'nde meydana geldi. Caminin kapı kilidini kırarak içeri giren hırsızlar, salon tipi 6 klimanın motor ve kabloları ile 11 avizeyi yerinden sökerek çaldı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2 yıldır ibadete kapalı olan camiyi her sabah kontrol eden Ergani Cami Yaptırma Deneği Başkanı Cuma Kılıç, durumu fark edip polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çalınan malzemeleri tutanak altına alarak, parmak izi çalışması yaptı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'800 BİN TL ZARAR VAR'

Ergani Cami Yaptırma Derneği Başkanı Cuma Kılıç, "Klimalar ağır olduğundan caminin bahçesinde bırakmışlar. 6 klimanın motorlarını götürmüşler. 11 avizeleri kırıp parçalamışlar. Büyük olan avizeye güçleri yetmediği için yerinde kalmış. Şimdiki zarar 800 bin TL civarında" dedi.


Caminin klima motorları ile avizelerini çaldılar

Caminin klima motorları ile avizelerini çaldılar

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Demirören Haber Ajansı / Esat Taştekin - Son Dakika Haberleri

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