Caminin Kapılarını Çaldılar

Sivas'ta caminin bahçesine giren hırsız veya hırsızlar şadırvanlara takılmak üzere alınan 13 kapıdan 7'sini çalarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Eğri Köprü Mahallesi Kardeşler TOKİ Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı caminin şadırvanında devam eden inşaat çalışmaları sırasında cemaatten toplanan paralarla 13 adet kapı alındı. Alınan kapılar caminin bahçesine konuldu. Camiye gelen vatandaşlar alınan 13 kapıdan 7'sinin olmadığını fark etti. Durumun polis ekiplerine haber verilmesinin ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Polis ekipleri caminin şadırvanı için alınan kapıları çalan hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Kardeşler TOKİ Cami görevlisi Mustafa Ocak, cami için şadırvana takılmak üzere alınan kapıların çalındığını belirterek, "Buradaki kapıları çalmış götürmüşler. 7 tane kapı çalmışlar. Bu kapılar kullanılabilir kapılardı. Biz bu kapıları yeni yapılan cami şadırvanımızda kullanacaktık. Ama şu an 13 tane kapımız vardı şu anda 6 tane kapımız kalmış. Geri kalan 7 kapıyı götürmüşler" dedi. - SİVAS