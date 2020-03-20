Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, Kırıkkale, Türkiye

Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü

Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü Kırıkkale'de Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle camiye gelen vatandaşların bazısı geri dönerken, bazıları da avluda öğle namazını kıldı.

20.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:50
Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü

Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü

KIRIKKALE - Kırıkkale'de Korona virüs önlemleri kapsamında cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle camiye gelen vatandaşların bazısı geri dönerken, bazıları da avluda öğle namazını kıldı.

Çin'de ortaya çıkıp bütün dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de görülen korona virüsle mücadele kapsamında önlemler alınmaya devam ediliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazının kılınmaması kararı nedeniyle Kırıkkale genelindeki camilerde de kapılar kapalı tutuldu. 4 bin kişi kapasiteli Nur Camii'ne gelen cemaatlerden kimisi geri döndü kimisi de avluda öğle namazını kıldı. Yaşlı vatandaşlar da cuma namazı için geldikleri camilerden geri döndüklerini ve namazlarını evde kılacaklarını söyledi.

Kapılara notlar asıldı

Cami kapılarına asılan notta, "İnsanın can güvenliğini sağlamak ana gayelerden biridir. Devletimiz yeni tip korona virüsle mücadele amacıyla almış olduğu tedbirler kapsamında Bakanlığımız tarafından din hizmetlerinin icrası ile ilgili alınan tedbirler çerçevesinde vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur. Bu minvalde ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla Cuma günü ve Kandil gecesi camilerimiz kapalı tutulacak ve Cuma namazı için sala okunmayacaktır" ifadeleri yer verildi.

Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haber
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim Haber
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Dünya Sağlık Örgütü '20 koronavirüs aşısı geliştirdik' deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haber
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirdik" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi Haber
İstanbul'da tarihe geçecek fotoğraf! Polis, kapıdan çevirdi
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı Haber
Banyoda iç çamaşırıyla ev pozu veren fenomene beğeni yağdı
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Umreden dönen bir vatandaşın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Gonca Vuslateri'den 'Karantinada cinsel ilişkiye girin' tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin 'Korona-Partisi' tepki çekti
Almanya'da halk korona tedbirlerine uymuyor! Gençlerin "Korona-Partisi" tepki çekti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem oldu
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan Favalli, yaşadıklarını anlattı
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak
Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
İstanbullu evden çıkmayınca Sultangazi haricinde tüm ilçelerin hava kalitesi düzeldi
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
Ünlü isimlerin koronavirüsten koruduğunu söyleyerek önerdiği ilaç için bakanlıktan onay alınmadığı ortaya çıktı
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Ender Saraç Acun Ilıcalı Fahrettin Koca
Spor Falcao Metin Oktay Burak Yılmaz Bülent Uygun Sergen Yalçın
Daha Fazla Ateş Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Caminin kapalı olduğunu gören cemaat kapıdan geri döndü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2020 16:45:47. #1.14#
title