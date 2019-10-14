Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı

Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı

Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandıKAYSERİ - Kayseri'de, bir caminin bağış kasasından 200 TL çalan zanlı güvenlik kameralarına takılırken, zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

14.10.2019 13:03
Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı

Caminin bağış kasasından para çalan hırsız yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de, bir caminin bağış kasasından 200 TL çalan zanlı güvenlik kameralarına takılırken, zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Karacabey sokakta bulunan Çınar camiine giren hırsız, koli bandını şerit haline getirdi. Koli bandını kasanın para atılan bölmesinden uzatan hırsız, 200 TL parayı alarak kaçtı.

Caminin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden yola çıkan polis ekipleri 19 yaşındaki Ö.A.'ya kaladı. Zanlı Ö.A. hakkındaki işlemler sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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