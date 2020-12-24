Caminin altyapısı yenilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Caminin altyapısı yenilendi

24.12.2020 09:29 | Son Güncelleme: 24.12.2020 09:33
Caminin altyapısı yenilendi

Kütahya'nın Emet ilçesinde Çavuşoğlu Camisi'nin kanalizasyon hattının belediye tarafından yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Çavuşoğlu Camisi'nin kanalizasyon hattının belediye tarafından yapıldığı bildirildi.

İlçede 2. Etap Toki, Termalkent, Muhabbet evleri ve Mehmet Savaş evleri bölgesine hitap eden Çavuşoğlu Camisi'nin sorunlu kanalizasyon hattının Emet belediyesi fen işleri ve su işleri ekiplerince gece boyunca devam eden çalışmalarla bitirildiği belirtildi. 150 metrelik kanalizasyon hattı sıfırdan yenilenerek hizmete alınırken, çalışmaları Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'da yerinde inceledi. - KÜTAHYA

Caminin altyapısı yenilendi
Caminin altyapısı yenilendi
Caminin altyapısı yenilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Numan Kurtulmuş Ahmet Ünal Çeviköz Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burak Özçivit Birkan Sokullu Seren Serengil
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Hüseyin Göçek Mbwana Samatta
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Caminin altyapısı yenilendi | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 09:36:44. #1.14#
title