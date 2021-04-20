Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı
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Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı

Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı
Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de camını kırıp içeri girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çalan S.G., polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakalandı.

OSMANİYE'de camını kırıp içeri girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çalan S.G., polisin güvenlik kameralarını incelemesi sonucu yakalandı. Bir haftada 3 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adnan Menderes Mahallesi Tenekeciler Sokak'ta bir metal atölyesi işleten esnaf, ofisininin camının kırık olduğunu ve masa üzerindeki sadaka kutusunun yerinde olmadığını görünce polise haber geldi. Ekipler, içerisinde altın küpe ve yaklaşık 200 TL bulunan sadaka kutusunu çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Aynı bölgeden iki ayrı hırsızlık olayı ihbarı daha alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, 3 hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelinin S.G. olduğunu tespit etti. Saklandığı eve baskın yapan polis, S.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SADAKA KUTUSUNU AYAĞIYLA KIRMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde iş yerinin camını kırıp içeri giren S.G.'nin, sadaka kutusunu masanın üzerinden aldıktan sonra bir süre eliyle açmayı denediği, daha sonra koltuğun üzerine koyup ayağıyla kırmaya çalıştığı, başarılı olamayınca kutuyu yanına alarak iş yerinden uzaklaştığı görüldü. 


Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı
Camını kırıp girdiği iş yerinden sadaka kutusunu çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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