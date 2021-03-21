Camını kırdıkları otomobilden 330 bin dolar ile 11 bin euro çalan 4 kişiden 2'si yakalandı

Camını kırdıkları otomobilden 330 bin dolar ile 11 bin euro çalan 4 kişiden 2'si yakalandıANKARA'da, park halindeki otomobilin camını kırarak, 330 bin dolar ile 11 bin euro bulunan çantayı çalarak kayıplara karışan 4 kişiden O.M. İstanbul'da, B.K. ise İzmit'te yakalanarak gözaltına alındı.

Camını kırdıkları otomobilden 330 bin dolar ile 11 bin euro çalan 4 kişiden 2'si yakalandı

ANKARA'da, park halindeki otomobilin camını kırarak, 330 bin dolar ile 11 bin euro bulunan çantayı çalarak kayıplara karışan 4 kişiden O.M. İstanbul'da, B.K. ise İzmit'te yakalanarak gözaltına alındı. Ankara'da birçok olaya karışan 'mayalı' ve 'karakuş' isimli hırsızlık çetesi üyesi olduğu öğrenilen şüphelilerden O.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 28 Aralık 2020'de Çankaya ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen iş insanı, Yenimahalle ilçesindeki bankadan çektiği 330 bin dolar ile 11 bin euroyu Çankaya'da bulunan bankaya yatırmak için otomobili ile buraya geldi. Otomobili bankanın önüne park eden iş insanı, bankanın açık olup olmadığını kontrol etmek için aracından ayrıldı. O sırada otomobile yaklaşan hırsızlar, camını kırdıkları araçta bulunan para dolu çantaya çalarak kayıplara karıştı. Otomobile döndüğünde çantanın çalındığını fark eden iş insanı, olayı polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin, 'mayalı' ve 'karakuş' hırsızlık çetesi üyelerinden E.M, O.M, O.K. ve B.K.'nin olduğu tespit edildi.

ÇALDIKLARI PARALARLA LÜKS ARAÇ ALDILAROlaydan sonra 4 şüphelinin önce Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki akrabalarının yanına, ardından ise İzmir'e geçtikleri saptandı. Burada çaldıkları paralar ile lüks araçlar aldıkları belirlenen şüphelilerin daha sonra İstanbul'a kaçtıkları belirlendi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda O.M. yakalanarak gözaltına alındı. B.K. ise kaçtığı İzmit'te karıştığı bir hırsızlık olayında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. O.M.'nin akrabaları üzerine kiraladığı gizli evinde yapılan aramada ise duşakabin altına gizlenmiş bir miktar dolar bulundu. Ankara'ya getirilen O.M. ile B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. O.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan şüphelilerin Nevşehir, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Çorum illerinde gizlenmelerine, kendilerine yiyecek ve ulaşım konusunda yardım eden toplam 23 kişiye de adli işlem yapıldığı öğrenildi. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, çalınan 330 bin dolar ile 11 bin euronun henüz bulunamadığı öğrenildi.Görüntü dökümü: Şüphelilerin otomobil ile kaçması Şüphelilerin mağdurun aracının camını kırması Evlerde yapılan aramalar Gizli bölmede çıkan dövizŞüphelilerin emniyetten çıkarılması

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Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ