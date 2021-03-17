Camilerinde "Afet Farkındalık" eğitimi verildi
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Camilerinde "Afet Farkındalık" eğitimi verildi

17.03.2021 11:34 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:44
Camilerinde

Bilecik kent merkezi ve köylerde ortak vaaz sistemi üzerinden cami cemaatine "Afet Farkındalık" eğitimi verildi.

Bilecik kent merkezi ve köylerde ortak vaaz sistemi üzerinden cami cemaatine "Afet Farkındalık" eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" genelgesi ile bu yıl "Türkiye Afet Eğitim Yılı" olarak ilan edilirken, ülke genelinde "Afet Eğitim Seferberliği" başlatıldı. "Afet riskine karşı hep birlikte" sloganıyla yola çıkılan bu proje kapsamında Bilecik AFAD İl Müdürlüğü tarafından merkez ilçe ve köylerini kapsayacak şekilde ortak vaaz sistemi üzerinden cami cemaatine "Afet Farkındalık" eğitimi verildi. Eğitimde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili bilgilendirme yapılarak, eğitim faaliyetlerine devam edileceği bildirildi. - BİLECİK

Camilerinde 'Afet Farkındalık' eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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