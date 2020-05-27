Camilerin ibadete açılması öncesi çok önemli uyarı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Camilerin ibadete açılması öncesi çok önemli uyarı

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, "Korona virüsü tedbirleri kapsamında camilerin avlusu bahçesi bulunan yerlerde cuma namazı kılınacak, cami avlusu bulunmayan camilerimiz de kapalı tutularak uygun mekanlara vatandaşlarımız yönlendirilecektir.

Camilerin ibadete açılması öncesi çok önemli uyarı
27.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:39

Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, "Korona virüsü tedbirleri kapsamında camilerin avlusu bahçesi bulunan yerlerde cuma namazı kılınacak, cami avlusu bulunmayan camilerimiz de kapalı tutularak uygun mekanlara vatandaşlarımız yönlendirilecektir. Alanlar belirli kapasitede olacağından izdihama neden olunmaması çok büyük önem arz etmektedir" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun İl Müftülüğü görevine atanan Seyfullah Çakır'a ziyarette bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ziyarette, yeniden ibadete açılacak olan camilerde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirler görüşüldü. Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılmasına yönelik alınan kararın ardından alınan tedbirleri anlattı.

Camilerde cemaatle namazın hijyen ve sosyal mesafe göz önünde bulundurularak 29 Mayıs Cuma günü itibarıyla başlayacağını söyleyen Seyfullah Çakır, bu konuda ilgili bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nca tespit edilen kurallar riayet edileceğini belirtti.

Buna göre camilerde yalnızca öğle ve ikindi namazları cemaatle kılınacak. Diğer vakitlerde namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Cuma namazları avlusu bulunan camilerde dışarıda kılınacak. Avlusu veya çevresi müsait olmayan camiler cuma günleri öğle vaktinde kapalı tutulacak. Cami ve mescit girişlerinde el dezenfektanı, tek kullanımlık mendil gibi temizlik malzemeleri bulundurulacak.

Camilerin Cuma günü kapalı tutulacağını ve iç mekanlara cemaat alınmayacağını ifade eden Müftü Çakır, "Korona virüsü tedbirleri kapsamında dışarıda camilerin avlusu bahçesi bulunan yerlerde cuma namazı kılınacak, cami avlusu bulunmayan camilerimiz de yine kapalı tutularak uygun mekanlara sahalara boş alanlara efendim meydanlarda valiliğimizin ve kaymakamlığımızın uygun gördüğü mekanlarda cuma namazı kılınabilecektir" diye konuştu.

Bu mekanlarda dezenfekte, hijyen, bakım gibi gerekli tedbirlerin alınacağını duyuran Çakır, "Namaz öncesinde ve sonrasında gerekli sağlık kurallarına riayet edilerek bu namazlar ikame edilecek kılınabilecektir. Öncelikli olarak vatandaşlarımızın mutlaka ve mutlaka Cuma namazlarına, öğlen, ikindi vakit namazlarına gelirken maskelerini takması, kendi seccadelerini bizzat kendilerinin getirmesini, ortak kullanım alanlarının lavabo, şadırvan, abdesthanelerin korona virüsleri tedbirleri kapsamında kapalı tutulacağından mutlaka abdestlerini evlerinde veya uygun mekanlarda alarak abdestli bir şekilde namaza gelmeleri önem arz etmektedir" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan namazların sünnetlerini evde kılmalarını isteyen Müftü Seyfullah Çakır, "Öğlen ve ikindi namazları vakit namazları iklim şartları, mevsimsel şartlar göz önünde bulundurularak mümkün mertebe dışarıda, mümkün değilse gerekli sosyal mesafeye dikkat ederek en az birer buçuk metre aralıklı olarak caminin içinde kılınacağı gibi cuma namazında da dış alanlarda bahçelerde en az birer metre sosyal mesafe kurallarına riayet ederek namaz kılınma işlemi sağlanacaktır. Cuma namazlarında özellikle Ayrıca vatandaşlarımızda mümkün mertebe namazların sünnetlerini evde kılmalarını farzlar için camiye gelmelerini rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Namaz kılınacak alanların cami hoparlörlerden duyurulacağını dile getiren Çakır, "Özellikle cuma namazlarımızda alanlar belirli kapasitede olacağından vatandaşlarımızca kapasite dolduğundan itibaren ilgili kişilerin bilgilendirilmesi doğrultusunda hareket ederek izdihama neden olunmaması çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle cuma namazlarında toplu olarak ibadet edilecek cami ve cami avluları, bahçeleri, mekanlar ve açık alanlar nerede nasıl kılınacağı, mahallerdeki camilerim hoparlörlerinden yapılacak duyurularla cemaatimize duyurulacak vatandaşımız nerede namaz kılınacağı bilgisine sahip olacaktır" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, 'Altımda bir şey yok' cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Haber
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? Haber
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Haber
Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak
15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden...
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
AK Parti ile İYİ Parti bayramlaşmasında gerginlik çıktı, tansiyon tavan yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten 28 kişi hayatını kaybetti, 948 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten 28 kişi hayatını kaybetti, 948 yeni vaka tespit edildi
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,75'ten işlem görüyor
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
Beslenmesi yasak köpek sahibine saldırdı! O anlar anbean kameraya yansıdı
'Çilekten böcek çıkar mı?' tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
"Çilekten böcek çıkar mı?" tartışmaları sürerken uzman isimden yerli tohum çağrısı geldi
Atilla Gökçe, TFF'nin 'Küme düşme kaldırılsın' talebini reddedeceğini öne sürdü
Atilla Gökçe, TFF'nin "Küme düşme kaldırılsın" talebini reddedeceğini öne sürdü
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Brent petrolün varili 35,66 dolardan işlem görüyor
Trabzonspor Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Trabzonspor Balıkesirsporlu Rahmi Anıl'ı renklerine bağladı
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Normalde 1 buçuk saat süren Cuma namazı Antalya'da 20 dakikada kılınacak
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye başlandı
Çilek üretimi nedeniyle tersine göçün başladığı Kahramanmaraş'ın dağ köylerinde üretilen meyveler ihraç edilmeye...
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Vergi indiriminden yararlanmak isteyenlerin borcu olmaması gerekiyor
Ukrayna'da Türk turistler, 'en cömert turist' seçildi
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Yasemin Hadivent, kedisine bakacak kimseyi bulamadığı için Kuzey Yıldızı dizisinden ayrıldı
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini...
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
E-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalara 8 bin liradan 100 bin dolara kadar destek verilecek
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Genç kızlar sokak ortasında birbirlerine girdi, mahalleli camlara döküldü
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Dr. Obengül Ejder: Karantina sonrası nüfus patlaması yaşanabilir
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Tedbirlere uyulursa düğün salonları 11 Temmuz'dan sonra açılır
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Uğur Akbaş Enis Arıkan Ersin Korkut
Spor Can Bartu Ersun Yanal Rıza Çalımbay Michael Jordan Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bursa Karar Instagram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Camilerin ibadete açılması öncesi çok önemli uyarı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.5.2020 16:39:53. #1.14#
title