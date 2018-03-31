Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Almanya'da camilere yönelik artan ırkçı saldırılara dikkati çekerek, "Camilerimize yapılan saldırılar bir an önce aydınlatılmalı ve bundan sonra da herhangi bir saldırı olmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Almanya'nın Köln kentinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Gençlik Kollarının düzenlediği "2018 Gençlik Buluşması" isimli programa konuşmacı olarak katıldı.

Erbaş, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Almanya'daki cami saldırılarına değinerek, "Mabetlerin masumiyeti bizim için çok önemlidir. Sadece camiler değil, kiliseler, havralar, hangi inancın mabedi olursa olsun dokunulmazlığı vardır. Dolayısıyla bu konu insanlık adına bizi çok üzmektedir. Bunu yapanlar ne için yapıyorlarsa, bence çok yanlış yapıyorlar çünkü insanlık mabetlerin korunması noktasında toplu olarak bir hassasiyet içerisinde olmalı." ifadelerini kullandı.

"Saldırılardan herkes rahatsız"

Yetkililerden mabetlerin korunması noktasında duyarlı olmalarını isteyen Erbaş, bu saldırıları gerçekleştirilenlerin yakalanıp, gerekli cezaların verilmesini talep etti.

Suçların karşılıksız kalması halinde arkasının geleceğini vurgulayan Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cami saldırılarından sadece Müslümanlar değil, o camilerin bulunduğu yerlerdeki hangi inançtan, hangi düşünceden olursa olsun herkes rahatsız olmaktadır. Yapan kişiler bunun farkında olmalılar ve kendilerinin toplum tarafından büyük bir nefretle kınandığının farkında olmalılar diye düşünüyorum. Bu hiç kimseye fayda getirmez. Yani bir şeylerin karşılığı olarak bunu yapıyorlarsa çok yanlış bir şeydir. Mesela bizim inancımızda, İslam inancında askerler savaş halinde bile mabetlere dokunamazlar, yasaktır. Fıkıh kitaplarında mabetlerin dokunulmazlığı başlığı vardır. Sadece mabetlere değil, yeşile dokunamazlar, ağaçlara, hayvanlara, yaşlı insanlara, elinde silah olmayan insanlara, çocuklara, kadınlara zarar vermek kesinlikle yasaklanmıştır. İslam inancında bu çok önemli bir düsturdur, ilkedir, prensiptir."

Birlik ve beraberlik vurgusu

Programda gençlere yönelik bir konuşma yapan Erbaş, "Artış gösteren kutsal mabetlere yapılan ırkçı saldırılara en güzel cevabı, sizler böylesi güzel programlarla, birlik ve beraberlik vurgularıyla, camilerimizde yürüttüğünüz faaliyetlerle en etkili bir şekilde veriyorsunuz." dedi.

Erbaş, camilere yönelik saldırıların önlenmesi için tedbir alınmasının önemine işaret ederek, "Buradan şunu da açıkça ifade etmek isterim, camilerimize yapılan saldırılar bir an önce aydınlatılmalı ve bundan sonra da herhangi bir saldırı olmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. Camiler, bir bölgede Müslüman neslin varlığına işaret eden en önemli sembollerdir. Bizler gittiğimiz şehirlerde bir cami, mescit görürsek, kendimizi huzurlu hissederiz." şeklinde konuştu.

"Camilerimiz sizlere emanettir"

Gençlerden çevrelerinde bulunan cami derneklerinde aktif şekilde görev almalarını ve çalışmalara katılmalarını isteyen Erbaş, şunları kaydetti:

"Almanya'nın her bir köşesinde sayısı 900'ün üzerinde bulunan DİTİB cami derneklerinde görevlendirdiğimiz din görevlilerimiz var, onlarla tanışın ve irtibatınızı koparmayın. 13 başkonsolosluk bölgesinde din hizmetleri ataşeliklerimiz var, onları fırsat buldukça ziyaret edin. Hocalarımız sizlere her zaman rehberlik edecektir. Zira sizler, camilerimize ancak onlarla irtibatı kesmediğiniz sürece sahip çıkabilirsiniz. Sizler camilerimizden uzaklaşırsanız, mabetlerimize yapılan saldırılar amaçlarına ulaşmış olacaktır. Almanya'da bulunan camilerimiz sizlere emanettir. Sizlerin bu emaneti, hayatınız boyunca koruyacağınıza, camilerimizi imar edeceğinize, cemaat olarak ihya edeceğinize canı gönülden inanıyorum."