Camilerimizde dezenfeksiyon işlemleri sürüyor Manisa Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında il genelinde dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, il genelindeki camilerde de dezenfeksiyon çalışmaları, periyodik olarak devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda camilerde başlattığı dezenfeksiyon uygulamalarını periyodik olarak sürdürüyor. Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, camilerin iç kısımlarının yanı sıra bahçe, şadırvan, musluklar, oturaklar ve ayakkabılıklar başta olmak üzere, camilerde detaylı dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında il genelinde yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, cami dezenfeksiyon çalışmalarının da il genelinde devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Bültenler