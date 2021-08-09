Camileri çeşmesiz bıraktılar
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Camileri çeşmesiz bıraktılar

Camileri çeşmesiz bıraktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde caminin musluk ve bataryaları çalındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde caminin musluk ve bataryaları çalındı.

Daha evvel birçok cami şadırvanında meydana gelen çeşme hırsızlığı son olarak Bahçelievler ve Sırma Camiinde yaşandı. İki camide bulunan 5 musluk ve batarya kimliği meçhül kişilerce yerinden sökülerek çalınırken, cami cemaati bu duruma tepki gösterdi. Namaz vakti camiye gelen vatandaşlar, çeşmelerin olmadığını fark edince şaşkına döndü. Cemaat, çalınan muslukları kendi imkanları ile yenilediklerini belirterek, "Bu hırsızlığa bir anlam veremiyoruz. Allah ıslah etsin" dediler.

Polis, camideki güvenlik kameralarını inceleyip şüphelilerin peşine düştü. - BURSA

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Camileri çeşmesiz bıraktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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