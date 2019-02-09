Camilere Gelen Çocuklara Ödül

Fatsa İlçe Müftülüğü ve ÇEVİKDER İzcilik ve Spor Kulübü ile ortaklaşa tertip edilen "Haydi Çocuklar Camiye" projesi ödülleri verildi.

Ödül töreni Fatsa Kültür Sarayında yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Hz. Hamza Camisi, Orta-Büyük Cami, Sahil Camisi, Havva Hatun Camisi ve Yerebasmaz Camisi'nde 11 gün devam eden programın ödül töreni Abdülvahit Taze'nin Kur'an tilavetiyle başladı.

Açılış konuşması için kürsüye gelen ÇEVİKDER Başkanı Sezai Batı, "Dernek olarak 'Haydi Çocuklar Camiye' projesi ile 6-13 yaş arası erkek çocukların camiye alıştırılıp 5 vakit namazın camide cemaatle kılmalarını hedefledik. Proje kapsamında 11 gün boyunca 5 vakit namaza gelen çocuklar her vakit namaz için puan topladılar ve proje sonunda puanlarına göre ödül kazandılar" dedi.

Daha sonra kürsüye gelen İlçe Müftüsü Hamza Bayram konuşmasında, "Sevgili anne-babalar, öncelikle Allah'ın en büyük nimeti olan çocuklarınızı Allah sizlere bağışlasın. Onlara vereceğimiz en büyük değer, öncelikle onları bize bağışlayan Rabb'lerini onlara öğretmektir. Peygamber sevgisini onların o minik yüreklerine yerleştirmek anne-baba olarak bizlerin en büyük vazifesidir. Diyanet İşleri Başkanlığının faaliyetlerine çocuklarımızı gönderelim. Çocuklarımız Allah'ın evlerinde, cami atmosferinde, mihrabın minberin arasında Allah'ın kitabını öğrenme nimetinden mahrum kalmasınlar" diye konuştu.

Program din görevlilerine teşekkür belgesinin takdim edilmesi ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yapıcı'nın ve protokolün çocuklara hediye takdimleriyle son buldu.

Çocuklara ödül olarak 50 bisiklet, 24 tablet, 24 uzaktan kumandalı araba ve tüm katılanlara top verildi. - ORDU

Kaynak: İHA