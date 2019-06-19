Altındağ Belediyesi, engelli vatandaşların rahatça ibadetlerini yapabilmesi için camilere engelli rampası yapıyor.

Altındağ'ın farklı bölgelerinden gelen talepleri hızlı bir şekilde karşılamak için çalışan Altındağ Belediyesi, ilçe genelindeki ibadethanelerin onarımlarını da gerçekleştiriyor. Kimi camilerin sıvaları yenilenirken kimi camilerin ise yırtılan tenteleri değiştirildi. Altındağ Belediyesi ekipleri, engelli vatandaşları da unutmadı. Ekipler, engelli vatandaşların rahatça ibadet edebilmesi için camilere engelli rampası da yapıyor. Kavaklı Köyü Cami'nin çevre duvarını da yenileyen ekiplerin titiz çalışması vatandaşların beğenisini topladı. Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda camilerin bakım ve onarımını sürdürecek.

Talepler doğrultusunda eksikleri gideriyoruz

Altındağ Belediyesi olarak ibadethanelere çok önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ'da oluşturduğumuz ekiplerle camilerin temizliklerini rutin olarak tek tek yapıyoruz. Hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda camilerin eksiklerini gidererek vatandaşlarımızın temiz bir ortamda ibadetlerini yapmalarını amaçlıyoruz. Birçok camimizde engelli rampası bulunmaması üzerine bu eksikliği de gideriyoruz. Altındağ Belediyesi olarak camilerimizi daha temiz ve kullanışlı bir hale getiriyoruz."dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA