Camilerden yapılan 'müzik' yayınına vatandaştan tepki
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Camilerden yapılan 'müzik' yayınına vatandaştan tepki

İZMİR'de, 2 gündür üst üste farklı ilçelerde bulunan camilerin merkezi sistemine müdahale edilerek müzik yayını yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Camilerden yapılan 'müzik' yayınına vatandaştan tepki
22.05.2020 01:35 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:38

İZMİR'de, 2 gündür üst üste farklı ilçelerde bulunan camilerin merkezi sistemine müdahale edilerek müzik yayını yapılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Bornava ilçesinde, cami minaresinden Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' şarkısının çalındığı ileri sürülürken, o sırada cep telefonu ile görüntü alan vatandaşlardan Kadir Yıldız (35), "Yani birilerin bunu bilinçli ve kasıtlı yaptığını düşünüyorum" dedi. 

İzmir'in birçok ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iki gündür camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapıldı. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılırken,  müzik yayınının yapıldığı o anları sosyal medya hesabında paylaştığı iddia edilen CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de müzik yayınını yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İzmir Müftülüğü ise saldırıların önüne geçebilmek için camilerin merkezi sistemi çalışmasına ara verdiğini duyurdu.

'YUH YUH' ŞARKISI ÇALINDI İDDİASIDün çalınan İtalyanca bir marşın ardından bugün de Bornova ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bulunan Esentepe Camii'nin minaresinden Selda Bağcan'ın 'Yuh Yuh' adlı şarkısının çalındığı ileri sürüldü. Bu sırada, evde bulunan Kadir Yıldız isimli vatandaş, büyük bir şaşkınlık ile olayı cep telefonu ile görüntülemeye çalıştı. Yaşanan olayın kasıtlı yapıldığını ileri süren Yıldız, bu duruma tepki gösterdi.'BİLİNÇLİ OLARAK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'Olayın ardından Demirören Haber Ajansı  muhabirine açıklamada bulunan Yıldız, "Akşam iftar saatlerine yakın bir saatte, iftar hazırlığı durumundaydık. Birden büyük bir ses geldi, müzik sesi, ben buradan geçen arabalardan zannettim o sesi. Sonra balkona çıktığımda caminin minaresinden müzik sesinin geldiğini duydum. Zaten o an hemen telefonumu video konumuna aldım. Durumu göstermeye çalıştım ama sonuna doğru yetiştim. Çünkü hem şaşırmıştım hem de bu kadar yüksek sesin geldiğini duyunca anlayamadım. Birkaç gündür böyle olayların yaşanması üzücü, bizim açımızdan üzücü, yani bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Böyle mübarek bir ayda, bunların yapılmasını hiç onaylamıyorum, çirkin buluyorum. Yani birilerin bunu bilinçli ve kasıtlı yaptığını düşünüyorum. Benim gibi birçok insan da bunu düşünüyor" dedi.'RAMAZAN AYINDA MİNARENİN IŞIĞI SÜREKLİ YANARDI'

Cami minaresinden yapılan müzik yayının ardından, minarenin ışıklarının kapatıldığını belirten Yıldız, "Ben yaklaşık 22 yıldır burada oturuyorum, normalde ramazan aylarında minarenin ışığı sürekli yanardı ve bugün minarenin ışığının yanmadığını gördük. Bu olaydan kaynaklı yanmadığını düşünüyoruz. Açıkçası biz bu olaydan dolayı yanmadığını düşünüyoruz" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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