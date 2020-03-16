Camilerden namazınızı evde kılın anonsu - Camilerden namazınızı evde kılın anonsu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde akşam ezanının ardından namazınızı evde kılın anonsu yapıldı.

- Camilerden namazınızı evde kılın anonsu

İSTANBUL - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde akşam ezanının ardından namazınızı evde kılın anonsu yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından İstanbul'da camilerde anons yapıldı. Akşam ezanının ardından Pendik'teki camilerde vatandaşlara Cemaatle namaza bir süre ara verildiği söylenerek, namazlarını evde kılın anonsu yapıldı.

Kaynak: İHA