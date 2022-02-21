Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı (2)
Demirören Haber Ajansı, Yasin Dalkılıç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TUTUKLANDILARKayseri'nin Talas ilçesinde, 6 caminin abdesthanesinde bulunan muslukları çalan M.İ. (35) ile sevgilisi G.C.K. (35), sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
TUTUKLANDILAR
Kayseri'nin Talas ilçesinde, 6 caminin abdesthanesinde bulunan muslukları çalan M.İ. (35) ile sevgilisi G.C.K. (35), sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.