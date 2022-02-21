Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı (2) - Haberler

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Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı, Yasin Dalkılıç - Güncel
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Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı (2)

TUTUKLANDILARKayseri'nin Talas ilçesinde, 6 caminin abdesthanesinde bulunan muslukları çalan M.İ. (35) ile sevgilisi G.C.K. (35), sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUTUKLANDILAR

Kayseri'nin Talas ilçesinde, 6 caminin abdesthanesinde bulunan muslukları çalan M.İ. (35) ile sevgilisi G.C.K. (35), sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı (2)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Güncel

Kayseri, Talas, Güncel, Haberler

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