CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI - Haberler

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CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, 6 caminin abdesthanesinde bulunan muslukları çalan M.İ. (35) ile sevgilisi G.C.K. (35), polis ekiplerince yakalandı.

TALAS, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, 6 caminin abdesthanesinde bulunan muslukları çalan M.İ. (35) ile sevgilisi G.C.K. (35), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Talas ilçesinde geçen hafta 6 caminin abdesthanesine giren hırsızlar, muslukları çaldı. Cami görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.İ. ile sevgilisi G.C.K.'nin, gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler çaldıkları muslukları Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesindeki bir hurdacıya satmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI

CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI

CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Polis, Talas, Güncel, Haberler

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