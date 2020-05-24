Camilerden korsan müzik yayınını 30 kişilik özel ekip araştırıyor
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Camilerden korsan müzik yayınını 30 kişilik özel ekip araştırıyor

İZMİR'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Camilerden korsan müzik yayınını 30 kişilik özel ekip araştırıyor
24.05.2020 12:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:48

İZMİR'de, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce camilerin merkezi sistemine girilerek müzik yayını yapılmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 30 kişilik özel ekip, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de 21 Mayıs günü saat 17.00 sıralarında merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bazı camilerden, 'Çav Bella' ismindeki İtalyanca marşı yayınladı. Bir gün sonra akşam saatlerinde aynı teknikle yine frekansa giren kişiler bu kez Selda Bağcan'ın bir parçasını yayınladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, camilerde müzik çalınırken çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşması üzerine resen soruşturma başlatırken, İzmir Müftülüğü de konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

İzmir Müftüsü Recep Şükrü Balkan DHA'ya yaptığı açıklamada, telsiz sistemiyle çalışan merkezi sistemin frekansına korsan şekilde girilerek, profesyonelce bir saldırı yapıldığını söyledi. Olay sonrasında, birçok kesimden tepki gelirken, o anların görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, 'Dini değerleri alenen aşağılamak' suçundan tutuklandı.30 KİŞİLİK ÖZEL EKİP KURULDU

Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli şubelerden 30 kişilik özel ekip kuruldu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin sosyal medyada ilk olarak kim veya kimler tarafından paylaşıldığını tespit etmeye çalışıyor. Asayiş ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de yayın yapılan camilerin çevresinde çalışma yaptı. Cami çevresinde ikamet eden vatandaşlara olay anında şüpheli kişi ya da kişiler görüp görmedikleri sorulurken, iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameraları da incelemeye alındı. Ekiplerin çalışmasının sürdüğü belirtildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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