Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Güncel

Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı

İstanbul'da akşam ezanı sonrası camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı.

16.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:00
Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı

İstanbul'da akşam ezanı sonrası camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı. Anonsta, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatçe vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" denildi.


Diyanet İşleri Başkanlığındaki basın toplantısında Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle cuma ve vakit namazlarıyla ilgili aldığı kararı açıklandı. Bu kararlar neticesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip korona virüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi.


Akşam namazı ezanından sonra da camilerden korona virüsü için alınan önlem kapsamında bilgi amaçlı anons yapıldı. Anonsta, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatçe vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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