- Camilerden korona salgınının bitmesi için dua sesleri yükseldi - Camilerden korona salgınının bitmesi için dua sesleri yükseldi Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için için yatsı namazı için okunan ezanın ardından camilerde dua sesleri yükseldi.

- Camilerden korona salgınının bitmesi için dua sesleri yükseldi

KARABÜK - Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sona ermesi için için yatsı namazı için okunan ezanın ardından camilerde dua sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulması için yatsı ezanından sonra tüm camilerden dua edileceğini belirtmişti. Karabük'te ezanın okunmasının ardından cami hoparlöründen vatandaşlara evden çıkmama uyarısı yapıldıktan sonra "Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun" şeklinde dua edildi.

Yapılan duaya vatandaşlarda eşlik etti.

Kaynak: İHA