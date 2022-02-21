Camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı - Haberler
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Camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'nin Talas ilçesinde camilerden musluk çaldıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde camilerden musluk çaldıkları öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 6 camiden musluk çaldıkları iddia edilen M.İ. (34) ile G.C'yi (34) yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

Camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

Camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla iki zanlı yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Talas, Güncel, Haberler

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