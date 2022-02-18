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Camilerden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Camilerden hırsızlık yapan şahıslar tutuklandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki 3 cami ile 1 evden farklı tarihlerde, 1 adet av tüfeği, 2 adet LCD TV, 19 bin 500 TL nakit para, 3 adet ısıtıcı, 1 adet su sebili, 1 adet ses cihazı ve bakır kablo çaldığı tespit edilen M.C.T., M.A. ve M.M. isimli şüpheliler, Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığının dedektifleri (JASAT) ile Güzelce Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Av Tüfeği, Hisarcık, Kırıkhan, Hatay, 3. Sayfa, Haberler

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