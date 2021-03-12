Camilerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
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Camilerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

12.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:52
Camilerden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Van'da 4 camiden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da 4 camiden hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde son 3 haftada 4 ayrı camiden hırsızlık olayı meydana geldiği belirtildi. Vatandaşların gelmediği saatlerde camilerde bulunan sadaka kutuları ve vaaz vermek için kullanılan elektronik cihazların çalınması olaylarıyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince özel ekip oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, "Hırsızlık olaylarının şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan sıkı çalışmalar sonucunda, şüpheli E.U. çaldığı malzemelerle birlikte yakalanmıştır. Şüpheli şahıs E.U., müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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