Camilerden hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı
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Camilerden hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı

Camilerden hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı
07.05.2020 12:30 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:31

Sakarya'da camilerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Sakarya'da camilerden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerindeki 4 camiden dizüstü bilgisayar, çay kazanı, elektrikli semaver ve para çalınması üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Zanlılardan E.O'yu (19) elindeki dövmeden teşhis eden ekipler, yaptıkları operasyonla E.O. ve diğer şüpheli B.G'yi (25) gözaltına aldı.

E.O'nun hırsızlık suçundan 1 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüpheli E.O'nun camiye girdikten sonra görevli odasına yönelerek kapıyı tekmeleyerek açması ve bir süre sonra dizüstü bilgisayarı alarak camiden ayrılması yer alıyor. Bir başka caminin güvenlik kamerasında yer alan kayıtlarda ise iki zanlının camiye girerek kapıları tek tek zorlaması görülüyor.

Camilerden hırsızlık yapan iki zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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