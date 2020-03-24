CAMİLERDEN DUALAR EDİLİP SALAVAT GETİRİLDİ Semih ÇALIŞKAN-İbrahim MAŞE-İhsan DÖRTKARDEŞ-Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK-Özden ATİK-Elif YAVUZ-İbrahim YILDIZ-ÇAĞRI ÇALIŞKAN-Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL DHAİstanbul'da koronavirüs nedeniyle camilerden dualar edilip salavat getirildi.

Semih ÇALIŞKAN-İbrahim MAŞE-İhsan DÖRTKARDEŞ-Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK-Özden ATİK-Elif YAVUZ-İbrahim YILDIZ-ÇAĞRI ÇALIŞKAN-Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL DHA

İstanbul'da koronavirüs nedeniyle camilerden dualar edilip salavat getirildi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından cami görevlilerine gönderilen yazıda, yatsı ezanından sonra, "Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım! Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah'ım!Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım! İlahi ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah'ım!Ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım!" duası edileceği belirtilerek, "Tekbir ve salat-ü ümmiye makam üzere üç defa okunacaktır." ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü: ------------Camilerden edilen dualar

Kaynak: DHA