Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı (1)

Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı (1)

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA BEŞİKTAŞ ve Fatih'teki 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

04.10.2019 11:36
Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı (1)

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA BEŞİKTAŞ ve Fatih'teki 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler sergilendi.

 


Kaynak: DHA
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