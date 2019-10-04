Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı (1)
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA BEŞİKTAŞ ve Fatih'teki 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
04.10.2019 11:36
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA BEŞİKTAŞ ve Fatih'teki 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler sergilendi.
Kaynak: DHA